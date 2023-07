Niente Napoli, l’obiettivo di mercato sta per firmare con un nuovo club: era il preferito di Garcia

La nuova squadra di mercato azzurra è al lavoro per completare la rosa a disposizione di mister Garcia in vista della prossima stagione

Il centrocampo, a causa della certa partenza di Ndombele (il Napoli non ha esercitato il diritto di riscatto) e del futuro incerto di Zielinski, è il reparto nel quale si agirà con più insistenza durante questo calciomercato. L’obiettivo è quello di trovare un vice Lobotka, nel caso in cui parta anche Demme e un altro calciatore che invece possa sostituire Anguissa. In queste settimane sono tanti i nomi circolati, tra questi ricordiamo in particolare Lucas Tousart.

Napoli, sfuma Tousart: era il prescelto di Garcia per il centrocampo

Tousart, centrocampista classe ’97 dell’Herta Berlino era uno dei nomi preferito da Rudi Garcia in quanto lo aveva già allenato al Lione e aveva individuato in lui il profilo ideale per il centrocampo azzurro.

Tuttavia, il giornalista tedesco, espero di calciomercato, Florian Plettenberg, ha dato praticamente per fatto l’approdo di Tousart all’Union Berlino. Il centrocampista francese si trasferirà nella squadra della capitale tedesca per una cifra che si aggira attorno ai 6-7 milioni di euro bonus compresi.