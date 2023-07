Giuntoli ringrazia De Laurentiis e Napoli: comincia con una sorpresa la prima conferenza con la Juve

Cristiano Giuntoli si è presentato ai tifosi della Juventus in conferenza stampa: parole di ringraziamento per De Laurentiis e il Napoli.

Inizia l’era Giuntoli alla Juventus. Il direttore sportivo ex Napoli si è presentato ai suoi nuovi tifosi nella prima conferenza stampa da direttore bianconero. Un compito non facile quello di Giuntoli, ovvero quello di far rialzare una società gloriosa come la Juventus, reduce da un periodo sicuramente complicato.

Nella conferenza stampa sono stati toccati tanti punti, ma le domande più frequenti sono state ovviamente quelle riguardanti al calciomercato. Passando dalla possibile cessione di Dusan Vlahovic all’acquisto di Romelu Lukaku, Giuntoli ha risposto con precisione e chiarezza.

Giuntoli ringrazia De Laurentiis in conferenza

La conferenza stampa di Giuntoli è però iniziata in una maniera un po’ inaspettata. Il direttore sportivo bianconero ha infatti voluto ringraziare De Laurentiis, Chiavelli e la città di Napoli prima di ricevere qualsiasi domanda dai giornalisti presenti in sala.