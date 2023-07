Dal Milan al Napoli: ecco l’erede di Lozano

Il Napoli, oltre al sostituto di Kim Min-Jae, è impegnato anche nella ricerca del calciatore che prenderà il posto di Hirving Lozano

Dopo la vittoria dello Scudetto, il Napoli è al lavoro a Dimaro per preparare al meglio la prossima stagione. Rudi Garcia, pian piano, sta conoscendo tutti i giocatori, visto che sono arrivati in Trentino sia Franck Anguissa che Giovanni Simeone. Mentre altri azzurri raggiungeranno i propri compagni nelle prossime ore.

L’obiettivo per la prossima stagione del Napoli, come confermato dallo stesso Rudi Garcia nella sua conferenza stampa di presentazione, è quello di continuare a vincere trofei. Il tecnico francese, in maniera molto intelligente, è entrato in punta di piedi nello spogliatoio del team campione d’Italia. Lo stesso ex allenatore della Roma, di fatto, ha affermato di avere un’idea su dove posizionare i calciatori, ma che dovrà vederli sul campo prima di prendere una decisione definitiva.

Rudi Garcia, infatti, si sta trattenendo a parlare sul campo di Carciato con vari i calciatori e gli ultimi, per l’appunto, sono stati Franck Anguissa e Giovanni Simeone. Tra i calciatori che sono stati più tempo a parlare con il tecnico francese bisogna inserire sicuramente Hirving Lozano. Il messicano, che in questi primi giorni di ritiro sta facendo lavoro differenziato, è di fatto in uscita, e il Napoli è a caccia del sostituto.

Napoli, sfida al Milan per il post Lozano: Ziyech e Chukwueze nel mirino

Come riportato dal giornalista Rudy Galetti, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis sta lavorando per portare in azzurro Samuel Chukwueze del Villarreal. Tuttavia, la squadra spagnola chiede circa 30 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo, cifra considerata troppo elevata dal Napoli. Proprio per questo, il team campano sta seguendo anche altri due giocatori per sostituire Hirving Lozano sulla corsia destra.

Gli altri nomi accostati al club partenopeo sono quelli di Jeremie Doku del Rennes e Hakim Ziyech, il quale sta facendo di tutto per lasciare il Chelsea in questa sessione di mercato estiva, Proprio il calciatore del Marocco ha un punto in comune con Samuel Chukwueze, visto che anch’esso è stato in passato seguito dal Milan.

Nel frattempo, Hirving Lozano ha ricevuto un aut aut da Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, così come fatto per Piotr Zielinski, ha dato una sorta di ultimatum: rinnovare il contratto con gli azzurri, ma a cifre inferiori rispetto a quelle attuali, o cambiare squadra nelle prossime settimane. Per il messicano i sostituti sono già pronti.