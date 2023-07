Sarri tenta lo sgarbo: telefonata a Zielinski, c’è la risposta del polacco

La Lazio vuole puntare forte su Piotr Zielinski: l’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri ha telefonato in prima persona il centrocampista polacco.

Il ritiro di Dimaro-Folgarida sta per entrare ormai nel vivo: eccezion fatta per Frank Anguissa che già ieri ha raggiunto in anticipo le montagne del Trentino-Alto Adige, domani Rudi Garcia potrà avere a disposizione anche tutti gli altri nazionali.

I tifosi aspettano con ansia l’arrivo dei vari protagonisti dello scudetto come capitan Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e non solo. Domani, infatti, ci sarà anche l’arrivo di Piotr Zielinski, al centro di innumerevoli voci di mercato.

La situazione di Zielinski è ormai nota: il centrocampista è in scadenza di contratto nel 2024 e la trattativa per il rinnovo non è così semplice. Il polacco percepisce oltre 4,5 milioni di euro (tetto massimo imposto da De Laurentiis per gli ingaggi) e rinnovare significherebbe ridursi lo stipendio. Per questo motivo, il Napoli sembra intenzionato ad ascoltare le proposte che arrivano per il classe ’94.

Zielinski apre alla Lazio

Tra le squadre più interessate a lui c’è la Lazio, rimasta orfana della propria stella Milinkovic-Savic, passato all’Al Hilal. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri vede in Zielinski il perfetto sostituto del serbo e sta cercando di convincere Lotito a fare un affondo.

Da parte sua, invece, come rivelato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, Sarri avrebbe chiamato in prima persona Zielinski. Da questa telefonata c’è stata l’apertura del centrocampista al trasferimento nella capitale. La Lazio starebbe anche già pensando a un quadriennale da 4 milioni più bonus a stagione per lui.

La trattativa però è tutto fuorché in dirittura d’arrivo. La Lazio infatti non è andata oltre ai 20 milioni più bonus, offerta rispedita al mittente da Aurelio De Laurentiis che chiede 30 milioni per cedere il suo centrocampista. Nei prossimi giorni, però, i due presidenti potrebbero arrivare a un punto di incontro e chiudere la trattativa.