Scelto il rinforzo a centrocampo: il Napoli offre un prestito con diritto di riscatto

Il Napoli è alla ricerca sul mercato di un centrocampista per andare a rafforzare il reparto della mediana in mano a Rudi Garcia.

Il Napoli avrebbe individuato in Giovanni Lo Celso il profilo più adeguato per la rosa. Per il centrocampista argentino il club azzurro, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, vorrebbe intavolare una trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Lo Celso, l’offerta del Napoli

Sempre secondo il giornalista gli Spurs vorrebbero l’obbligo o la vendita a titolo definitivo. Al momento, dunque, c’è ancora distanza tra le parti.

Il classe 1996 è stato in prestito al Villarreal nel corso della stagione finita da poco, dove ha totalizzato due gol e tre assist. Lo Celso ha saltato il Mondiale in Qatar per uno strappo muscolare che lo ha tenuto fuori dai campi in inverno.