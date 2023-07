Kim-Bayern Monaco, arriva l’annuncio di Tuchel in conferenza

Il futuro di Kim Min-jae è ormai già scritto: l’annuncio di Thomas Tuchel in conferenza stampa lascia pochi dubbi.

Da tempo ormai tiene banco in casa Napoli la cessione del difensore sudcoreano Kim Min-jae. Il difensore classe ’96 nella scorsa settimana ha svolto le visite mediche con il Bayern Monaco, ma l’annuncio ufficiale del trasferimento tarda ad arrivare.

A spegnere le voci su un clamoroso dietrofront dei bavaresi ci ha pensato il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel nel corso di una conferenza stampa.

Da diversi giorni i tifosi del Napoli speravano che il Bayern Monaco si fosse tirato indietro dalla trattativa con gli azzurri per l’acquisizione di Kim Min-jae. Il difensore coreano però ha già scelto la sua prossima destinazione e svolto anche le visite mediche con il club bavarese.

L’allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul futuro di Kim Min-jae in conferenza stampa. Difatti il club bavarese nelle settimane scorse ha salutato Lucas Hernandez, e si prepara ad accogliere il difensore coreano. Di seguito le parole di Tuchel in conferenza stampa.

Vogliamo sostituire bene Lucas Hernández e non è un gran segreto il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto. Per ora è meglio che io questo nome non lo faccia perché a volte potrebbe non aiutare nelle trattative, ma cercheremo di annunciarlo nei prossimi giorni.