Accordo trovato, Meluso cede un gioiello della Primavera in prestito

Il calciomercato del Napoli procede anche durante il ritiro, in corso in questi giorni a Dimaro: il club partenopeo si muove con un cessione in prestito.

Come ogni sessione di calciomercato le squadre di Serie A sono chiamate a rinforzarsi con nuovi acquisti nei reparti più scoperti. Tuttavia, anche il mercato in uscita è un impegno importante per le varie società e pure il Napoli non è da meno con diversi giocatori che debbono essere piazzati tra elementi della Prima Squadra in esubero e giovani che invece meritano più spazio in altre formazioni di categorie inferiori. Proprio in questi giorni, mentre il ritiro di Dimaro procede a gonfie vele, la società è a lavoro per trovare la giusta sistemazione ad alcuni giocatori promettenti della formazione Primavera che sono pronti per il salto nel professionismo.

Il Napoli è pronto a salutare Valerio Boffelli, il portiere della Primavera

Uno dei primi prodotti del settore giovanile azzurro che saluterà il Napoli sarà Valerio Boffelli, portiere che nella scorsa stagione ha difesa i pali della Primavera allenata da Nicolò Frustalupi. Si tratta di uno degli elementi migliori della Primavera azzurra e che nel passato campionato di Primavera 1 ha saputo tenere la sua porta inviolata in 9 occasioni su un totale di 33 partite disputate. L’estremo difensore classe 2004 è ad un passo dal trasferimento in prestito all’Avellino, squadra che ha deciso di dare fiducia ad un giovane calciatore in ruolo delicato come quello del portiere. Per lui è quindi pronta un’esperienza in un campionato non semplice come quello di Serie C.

Per Boffelli si spalancano così le porte del calcio degli adulti e si cimenterà per la sua prima volta in un campionato professionista, in questo modo potrà crescere e imparare tanto giocando partite contro avversari esperti. Il Napoli dal canto suo mantiene il controllo sul futuro del giocatore e ne osserverà attentamente i miglioramenti in questo anno di prestito ad Avellino.