Il Napoli mette la freccia: ecco la perla argentina

Il Napoli comincia a mettere il turbo per predisporre la rosa che sarà a disposizione di mister Rudi Garcia per la stagione 2023-24: un nome diviene insistente su tutti

Al tecnico francese appena arrivato sulla panchina del Napoli tocca l’arduo compito di riaffermare il lavoro fatto da Luciano Spalletti. L’ex Roma, Rudi Garcia, dovrà infatti guidare gli azzurri alla difesa del titolo conquistato con ampio e notevole vantaggio sulle avversarie appena pochi mesi fa, a distanza di 33 anni dall’ultimo scudetto che la città partenopea aveva festeggiato. Per farlo, l’idea della dirigenza è stravolgere il meno possibile il gruppo e rimarcare dei principi, come l’utilizzo perlopiù del 4-3-3. Tuttavia, dei cambi saranno inevitabili, anche perché la rosa necessita di nuova linfa costantemente.

Sarà per questo che, in attesa di capire se il fronte offensivo sarà rimescolato a causa di una possibile e ricca cessione di Victor Osimhen, la società studia alcune alternative per gli esterni d’attacco. Seguendo la linea verde, ossia giovani talentosi con evidenti qualità, prende sempre più corpo l’interesse nei riguardi dell’argentino Thiago Almada dell’Atlanta United. Il 22enne ex Velez Sarsfield vorrebbe vivere un’esperienza di livello superiore, mettendosi in gioco in un campionato europeo e più competitivo.

‘El Guayo’ è stato seguito nelle scorse settimane dal Milan, non appena Brahim Diaz ha fatto ritorno al Real Madrid. Tuttavia, il club rossonero ha finito per puntare sulla realizzazione di un colpo probabilmente più sicuro e di maggiore impatto. La società, infatti, ha tesserato Christian Pulisic, acquistandolo dal Chelsea per circa 20 milioni di euro.

Il Milan si tira indietro, ora per il Napoli la strada verso l’argentino è spianata

Via libera per il Napoli, secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’. Con un’avversaria in meno da fronteggiare in sede di calciomercato, verrebbe meno qualsiasi possibilità di un’asta per il cartellino di Thiago Almada, il quale è stato uno degli acquisti più cari della MLS e ha un contratto con gli statunitensi valido fino al 31 dicembre del 2025.

Pare che la società proprietaria del cartellino sarebbe disposta a negoziarne la cessione per circa 20 milioni di euro. Nei primi sondaggi effettuati, il Milan aveva avanzato la possibilità di un prestito con diritto di riscatto a cifre leggermente più basse. Non è da escludere che il Napoli possa seguire la falsariga dei rossoneri per convincere l’Atlanta United.

Thiago Almada ha lasciato l’Argentina con la fama di essere uno dei giocatori della nuova generazione con maggiore potenziale da offrire al calcio internazionale. Qualche sprazzo di talento ha avuto modo di manifestarlo anche durante i Mondiali di Qatar 2022, quando il Ct Scaloni ha deciso di aggregarlo al gruppo a disposizione e ai più era un nome quasi del tutto nuovo.

Anche questa responsabilità ben difesa avrà incuriosito il Napoli, che lo segue ormai da tempo. Soltanto ora la società di Aurelio De Laurentiis – seguendo le indiscrezioni che giungono dalla Spagna – sarebbe disposta a proporre un’offerta. I colloqui anche in ritiro pre-stagione con Rudi Garcia potrebbero rafforzare tale convinzione.