Futuro Lozano, ultimatum del Napoli: la decisione del messicano

Il futuro del Chucky ozano con il Napoli è ad un bivio: il messicano ha soltanto due soluzioni e nei prossimi giorni comunicherà la sua decisione.

Sono giorni decisivi per Hirving Lozano che sta riflettendo sulla sua permanenza alle pendici del Vesuvio. L’obiettivo del messicano è quello di arrivare in forma smagliante ai Mondiali del 2026 che, in parte, si giocheranno anche a casa sua. Martedì incontrerà il nuovo allenatore Rudi Garcia e lì ci sarà un confronto.

Lozano preferirebbe evitare chiamate da squadre messicane o arabe. Preferirebbe rimanere in Europa e giocarsi le sue carte in ottica Nazionale. Troppo importante poter giocare i Mondiali da protagonista in casa e per adesso si cerca di trovare una quadra con il Napoli, con il quale anche lui si è laureato campione d’Italia nella passata stagione.

Rinnovo o cessione

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il messicano sarebbe ad un bivio. Il presidente del Napoli è stato chiaro sostenendo che Lozano non sia uno sconsiderato che prenda decisioni affrettate. Il consiglio del patron partenopeo, infatti, è stato quello di rinnovare il contratto con gli azzurri che scade il 30 giugno del 2024.

L’obiettivo della dirigenza partenopea è quello di non perdere il 27enne di Città del Messico a zero durante la prossima estate. Il calciatore ha un valore di 25 milioni e ne guadagna circa 4,5. In azzurro quattro stagioni, e quando venne acquistato nel 2019, fu l’acquisto più oneroso della squadra, fino all’arrivo di Osimhen. Lozano infatti è stato pagato dalla dirigenza quasi 50 milioni di euro e probabilmente, durante le stagioni condite da prestazioni altalenanti, ha disatteso qualche aspettativa. In azzurro 155 presenze e 30 reti. Con il Messico ha preso parte a due mondiali con 64 presenze e 17 gol. Saranno giorni decisivi, Lozano potrebbe rinnovare o lasciare definitivamente Napoli in cerca di nuove sfide.