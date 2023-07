Escluso dal ritiro, occasione pazzesca: assalto del Napoli

Sono giorni di grande fermento per il calciomercato del Napoli in entrata e in uscita, subito al lavoro il nuovo direttore sportivo Meluso

Il calciomercato estivo è entrato definitivamente nella sua fase più calda, sono cominciati i primi ritiri pre stagionali e i club stanno accelerando sul mercato per farsi trovare pronti ai nastri di partenza della prossima stagione. Anche il Napoli, dopo giorni di relativa quiete, è attivo sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita. I prossimi saranno giorni cruciali, il nuovo direttore Meluso e il resto della squadra di mercato azzurra avrà tanto da fare.

In primis c’è da menzionare la situazione Kim-Minjae. Il difensore coreano, premiato miglior difensore della stagione appena conclusa, a breve diverrà un nuovo giocatore del Bayern Monaco, l’affare è ai dettagli, i bavaresi sono oramai decisi a pagare la clausola presente sul contratto che lo lega al Napoli fino al 2025. Si tratta di una perdita importante per il nuovo Napoli di Garcia, dunque sarà compito della dirigenza sostituire un pilastro difensivo del suo calibro. Tanti i nomi usciti nelle ultime settimane, da Kilman a Itakura, Danso e Le Normand, ma nessuna per il momento trattativa pare sia in stato avanzato.

Esclusione a sorpresa dal ritiro, il Napoli può sfruttare l’occasione per fiondarsi sull’obiettivo per la difesa

In aggiunta ai nomi sopracitati, da un po’ di tempo sul taccuino dei dirigenti azzurri, c’è anche Merih Demiral. Il difensore turco classe ’98 , in forza all’Atalanta è da tempo un obiettivo per la difesa del Napoli e nelle ultime ore pare essersi aperto uno spiraglio decisivo. Infatti, quest’oggi Gasperini ha diramato l’elenco dei convocati per il raduno pre stagionale della Dea a Clusone, e l’ex Juve non è presente. Le motivazioni dell’assenza non sono ancora ben chiare, ma è innegabile che questo sia un indizio ben chiaro sul suo futuro.

L’esclusione dal ritiro, con ogni probabilità, vuol dire cessione in vista per Demiral. Stando alle ultime indiscrezioni, tra le squadre più interessate al difensore turco, c’è l’Inter. I nerazzurri avrebbero individuato in lui il perfetto sostituto di Skriniar, ceduto al PSG, viste anche le similitudini dal punto di vista tecnico tattico, in quanto i due hanno due stili di difesa molto simili. In ogni caso il Napoli è vigile e attende lo sviluppo della situazione, vista la necessità di sostituire Kim-Minjae. Ad oggi non c’è nessun contatto tra le parti interessate, ma si attendono sviluppi nelle prossime settimane di calciomercato.