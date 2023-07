Napoli, primo raduno della stagione: presenza inaspettata al centro di allenamento

Oggi a Castelvolturno ha avuto luogo il primo raduno stagionale del Napoli campione d’Italia, tante le novità riscontrate: una in particolare

La stagione del Napoli si è conclusa con l’attesissima conquista del terzo Scudetto, dopo ben 33 anni di attesa. Ora, in vista della prossima annata, gli azzurri dovranno fare i conti con alcuni addii eccellenti, sia in campo che dietro la scrivania, i quali inevitabilmente porteranno a cambiamenti nell’asset societario, nella visione di mercato e dal punto di vista tecnico-tattico. Nonostante questo però le intenzioni del presidente De Laurentiis sono ben chiare: il patron azzurro vuole continuare ad essere protagonista sia in Italia che in Europa.

A partire dal cambio di guida tecnica, Luciano Spalletti ha lasciato il club, manifestando la volontà di volersi prendere un anno sabbatico. Al suo posto in panchina ci sarà l’ex Roma Rudi Garcia. In campo invece, è ai dettagli la trattativa che porterà Kim-Minjae, premiato miglior difensore del campionato appena concluso, al Bayern Monaco. Oltre queste due importanti assenze, poche settimane fa si è concretizzato il passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Tuttavia, il neo direttore sportivo della Vecchia Signora è stato prontamente sostituito dal patron De Laurentiis, che ha annunciato in giornata, con un tweet a sorpresa, il suo sostituto.

Napoli, il nuovo direttore sportivo già presente al Konami Training Center per il primo raduno stagionale

Come oramai ci ha abituati, nello stupore generale, il presidente De Laurentiis ha annunciato il nuovo direttore sportivo del Napoli: si tratta di Mauro Meluso. Ex attaccante di Lazio e Salernitana, appesi gli scarpini al chiodo ha svolto il ruolo di DS in Serie A con Spezia, con il quale ha centrato un’insperata salvezza nel 2021, e Lecce, autore di una storica cavalcata dalla C fino alla A nel 2019. Ora il grande salto con il Napoli campione d’Italia.

Oggi, il neo dirigente azzurro, come esposto in un comunicato del club sul sito ufficiale, era presente al Konami Training Center, dove si sono svolti i test fisici e atletici per alcuni ragazzi della Primavera e altri giocatori che rientravano dai vari prestiti. Nei prossimi giorni invece arriveranno i componenti della prima squadra, che rientreranno dalle meritate vacanze, prima di partire alla volta del primo dei due ritiri pre stagionali a Dimaro (il secondo avrà luogo a Castel di Sangro), dal 14 al 25 luglio. Dunque primissimo giorno da dirigente del Napoli per Meluso e primo approccio con la squadra, ora dovrà dimostrare di poter raccogliere la pesante eredità di Giuntoli.