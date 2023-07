Cessione bloccata: resta a Napoli, Garcia vuole tenerlo

In attesa di possibile nuovi acquisti da parte della dirigenza del Napoli, Rudi Garcia ha preso la decisione di far restare un calciatore

Il Napoli sa da mercoledì scorso la prima squadra che dovrà affrontare nel prossimo campionato: il Frosinone neopromosso. L’incontro, almeno sulla carta, sembra sicuramente abbordabile, anche se gli azzurri dovranno prestare la massima attenzione sia perché il match sarà giocato allo Stirpe che per l’entusiasmo di una squadra che ritorna in Serie A dopo quattro anni.

Lo stesso Eusebio Di Francesco, arrivato sulla panchina del Frosinone al posto di Fabio Grosso, ha confermato la volontà della sua squadra di dare filo da torcere ai campioni d’Italia. Tuttavia, considerando che manca più di un mese dal match d’esordio contro i ciociari, il Napoli di Rudi Garcia è alle prese sia con il calciomercato che con la preparazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.

Il tecnico francese, infatti, è ormai pronto per iniziare questa sua nuova avventura in Italia. Su di lui, vista anche una conferenza stampa di presentazione quasi perfetta, c’è tanta aspettativa da parte sia dei media che dei tifosi partenopei. Lo stesso Rudi Garcia, in attesa di possibili nuovi arrivi per la sua rosa, ha deciso di bloccare una cessione.

Calciomercato Napoli, Rudi Garcia ha scelto di far restare in azzurro Leo Ostigard: lo scenario

Secondo quanto riportato da varie indiscrezioni di mercato, infatti, l’ex allenatore della Roma ha preso la decisione di trattenere Leo Ostigard anche per la prossima stagione. Il difensore norvegese, di fatto, era stato accostato a diversi club della nostra Serie A, soprattutto al suo ex Genoa neopromosso, ma Rudi Garcia ha deciso di puntare sulle sue qualità.

Leo Ostigard, arrivato l’estate scorsa dal Brighton a titolo definitivo, ha trovato pochissimo spazio con Luciano Spalletti. L’ex Genoa ha infatti collezionato solo 11 presenze (sicuramente impreziosite dal gol siglato allo Stadio Diego Armando Maradona in Champions League contro i Rangers), ma nonostante questo Rudi Garcia ha chiesto alla società di non cederlo.

Nel reparto arretrato partenopeo, di fatto, già c’è stato un grandissimo cambiamento, la partenza di Kim Min-Jae. Il sudcoreano è ormai un giocatore del Bayern Monaco, lasciando così un vuoto da colmare. Il Napoli, infatti, è alle prese con la ricerca del suo sostituto, dove i nomi più caldi sono sicuramente quelli di Le Normand, Kilman ed Itakura. Chi arriverà troverà ad accoglierlo anche Ostigard, pronto a ritagliarsi più spazio nel nuovo anno.