Champions League, svolta per la Serie A: qualificazione anche con il quinto posto

La nuova riforma della Uefa valida per la Champions League 2024-25 potrebbe portare tante novità, tra queste anche più squadre italiane nella massima competizione europea.

Una ventata di fresche novità arrivate dai vertici del calcio europeo potrebbero interessare molto presto anche i club italiani. Stiamo parlando di una concreta possibilità di vedere ben cinque squadre della Serie A poter accedere in Champions League attraverso il campionato.

Non solo la fine della “retrocessione” in Europa League, la nuova riforma Uefa garantirà un aumento di club partecipanti alla Champions League a partire dalla stagione 2024-25. A riportarlo è Calcio e Finanza che conferma quanto stabilito dalla Federcalcio europea. Nella nuova riforma le squadre partecipanti alla Champions passeranno da 32 a 36 e quindi saranno disponibili quattro nuovi posti per giocare la giocare nella competizione. Differenti però sono le modalità con cui poter usufruire di questo “bonus” arrivato dalla Uefa.

L’impatto sulla Serie A

Come risaputo, dalla stagione 2024-25, in Champions League verranno definitivamente aboliti i gironi. Spazio ad un gruppo unico con possibilità di vedere più scontri ad alto livello. Ecco come saranno distribuiti i posti aggiuntivi

Il primo posto aggiuntivo (dei quattro in più) per la fase a girone unico sarà assegnato alla federazione in quinta posizione in base al ranking per Paesi Uefa.

per la fase a girone unico sarà assegnato alla federazione in quinta posizione in base al Il secondo posto aggiuntivo verrà assegnato ad una squadra che vincerà il proprio campionato di pertinenza aumentando a cinque squadre il numero delle squadre che parteciperanno al “ Percorso Campioni “, nel quale non rientrano le squadre italiane .

aumentando a cinque squadre il numero delle squadre che parteciperanno al “ “, nel quale . Gli ultimi due posti verranno assegnati ai club che, collettivamente nel proprio campionato, hanno fatto registrare la migliore performance in stagione. Chiamati “European Performance Spot“, questi posti saranno assegnati ai club meglio classificati nei rispettivi campionati nazionali, senza ridurre il numero di posti per Europa e Conference League. Le due federazioni che avranno registrato il miglior punteggio collettivo potranno portare fino a cinque squadre in Champions.

L’ultimo punto interesserebbe molto alle squadre di Serie A. In sostanza, se le società italiane mettessero insieme collettivamente la prima o la seconda migliore performance di stagione, la quinta classificata andrebbe direttamente in Champions League dall’anno successivo. Un’occasione ghiotta se pensiamo che, dai dati riportati da Calcio e Finanza, quest’anno i club italiani hanno fatto registrare la seconda migliore performance di stagione dietro soltanto a quelli inglesi.

Inghilterra – 23.000 Italia – 22.357 Germania – 17.125 Spagna – 16.571 Belgio – 14.200

Se per la prossima stagione accadesse lo stesso, chi si qualificherà al quinto posto in campionato, otterrà direttamente la promozione al girone unico della Nuova Champions League.