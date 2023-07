Un campione del mondo per il dopo Zielinski: Napoli scatenato

Gli azzurri hanno messo nel mirino un ex calciatore della nostra Serie A, Campione del Mondo con l’Argentina nell’ultimo Mondiale in Qatar

Il ritiro si avvicina a grandi passi, l’inizio della preparazione estiva è dietro l’angolo: il Napoli Campione d’Italia dovrà cercare di difendere il tricolore, riportato in città a distanza di 33 anni. Luciano Spalletti, ormai, è solo un dolce ricordo: il presente si chiama Rudi Garcia. La dirigenza partenopea è al lavoro per consegnare nelle mani del tecnico francese la miglior rosa possibile, anche nelle alternative.

Il calciomercato sta entrando nella sua fase più calda, la prossima settimana sarà cruciale sotto diversi punti di vista: uno su tutti, le uscite. Gli azzurri, infatti, potrebbero formalizzare e ufficializzare il passaggio di Kim Min-Jae al Bayern Monaco. Il sudcoreano ha superato la prima parte di visite mediche ed è pronto a legarsi fino al 2028 con il club bavarese.

Clausola pagata, quindi, dai tedeschi: per i big invece, Osimhen e Kvaratskhelia, il Napoli ascolterebbe soltanto offerte monstre. Tra i calciatori, invece, che potrebbero lasciare gli azzurri per ragioni contrattuali, c’è Piotr Zielinski.

Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e, al momento, i discorsi per il rinnovo non sembrano avanzare con decisione. La dirigenza del Napoli sta prendendo anche in considerazione l’idea di una cessione in questa sessione estiva, per cercare di monetizzare quanto più possibile: la Lazio di Maurizio Sarri è alla finestra.

Zielinski via dal Napoli? Gli azzurri su De Paul

L’ipotesi di vedere, l’anno prossimo, Zielinski con un’altra maglia c’è, eccome. Il centrocampista azzurro è stato una pedina fondamentale per il gioco di Spalletti: con la sua immensa tecnica ha legato alla perfezione i reparti, incidendo a dovere in zona offensiva. Caratteristiche simili, a quelle di Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino dell’Atletico Madrid è un vecchio pallino del club partenopeo. L’ex Udinese, dopo 2 stagioni con la maglia dei Colchoneros, si sta guardando intorno. Nell’ultima stagione in Spagna, tra tutte le competizioni, 39 presenze, 3 gol e 8 assist: un rendimento di tutto rispetto, per la felicità di Simeone.

Rodrigo De Paul sarebbe un centrocampista da Napoli. Potrebbe interpretare diversi ruoli, anche se quello della mezzala gli si addice maggiormente. Giocare sulla destra in una mediana a 3 significa per lui sprigionare tutta la sua energia nel campo, attaccando e difendendo, impostando ed intercettando.

Nelle stagioni all’Udinese è prima cresciuto, poi esploso. Con l’Atletico Madrid è maturato, sotto tutti i punti di vista. L’argentino è nel giro dei titolarissimi nella Selecciòn di Scaloni: cosa che accade un po’ meno ai Colchoneros.

A 29 anni appena compiuti, De Paul è nel pieno della sua maturità calcistica. Il Napoli lo sa, lo conosce e lo ammira da diversi anni ormai. L’incastro con una possibile cessione di Zielinski, potrebbe essere il gancio giusto per vedere l’argentino giocare ogni settimana al Maradona.