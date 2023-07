Nuove maglie del Napoli 2023-24: quanto costano e dove comprarle

Il Napoli ha presentato oggi le nuove maglie per la stagione 2023-24: scopriamo insieme quanto costano e dove comprarle.

Quella di oggi potremmo definirla una giornata storica per il Napoli e per Napoli. La squadra campione d’Italia ha presentato oggi le maglie della prossima stagione. Un kit di divise destinato ad entrare nella storia del calcio a Napoli. Trentatré anni dopo l’ultima volta, infatti, sulle divise azzurre tornerà il tricolore che certifica la vittoria dello scudetto.

Il Napoli, per l’occasione, si è presentato in grande stile. A bordo della più grande nave da crociera targata MSC, ovvero la MSC World, Aurelio De Laurentiis e la figlia Valentina hanno svelato le maglie della prossima stagione.

Sono state svelate solo la maglia “Home” e “Away”, ma come rivelato da Valentina De Laurentiis, style designer del Napoli, ci saranno anche una terza maglia e una dedicata ad Halloween che verranno presentate ad inizio campionato. In lavorazione, invece, un’altra divisa che dovrebbe essere una sorpresa.

Quanto costano e dove comprare le nuove maglie

Le nuove casacche del Napoli sono ricche di dettagli. La prima maglia è ovviamente di colore azzurro. Due bordi bianchi all’altezza delle spalle separano le maniche dal busto. Il tricolore è stato inserito al centro con il particolare dettaglio della “N” in rilievo proprio all’intero del tricolore. Sparisce lo sponsor “Lete”, che tanto aveva fatto arrabbiare i tifosi azzurri nelle passate stagioni. Al centro ci sarà solo “MSC” con “EA7” sul lato destro. Il tricolore è stato ripreso anche sul colletto della maglia e sull’estremità delle maniche. Lo sponsor presente sulla manica sinistra non sarà più Amazon, ma EBay che diventa global partner del Napoli.

Per quanto riguarda la maglia “Away“, il Napoli ripropone la colorazione bianca. I bordi all’altezza delle spalle, invece sono di colore “Blu Armani” e dello stesso colore sono anche gli sponsor e il colletto. Balza subito all’occhio, la presenza sullo sfondo del Vesuvio e dell’intero golfo di Napoli. Il tricolore nasce proprio sopra il cratere del vulcano. La scelta di rappresentare il Vesuvio, a detta di Valentina De Laurentiis, è nata dal voler portare anche in trasferta le radici partenopee.

I tifosi fremono dall’idea di poter indossare le maglie scudettate e sono pronti ad acquistare i nuovi kit del Napoli.

Le nuove maglie sono in vendita da questa sera alle ore 19:26. Sarà possibile acquistarle negli store ufficiali del Napoli e online sempre sullo store ufficiali del club, oltre che su Ebay, nuovo sponsor commerciale del Napoli e presente anche sulla manica.

Il costo è di 130 euro sia per la maglia “Home” che per quella “Away” che ricordiamo sono interamente autoprodotte dal Napoli.