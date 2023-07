Napoli, colpo dalla Svezia: costa 15 milioni

Sono ore di grande trepidazione per il calciomercato del Napoli. Gli azzurri sono al lavoro per farsi trovare pronti al via della stagione.

La stagione azzurra si è conclusa con una storica vittoria dello Scudetto, dopo ben 33 anni di attesa. Ora il Napoli non ha intenzione di fermarsi e vuole esser competitivo anche la prossima stagione. Al via si partirà con un nuovo allenatore: Rudi Garcia, dopo vari colloqui con il presidente De Laurentiis, ha preso il posto di Luciano Spalletti. Oltre questo, nelle ultime settimane, si è concretizzato il passaggio alla Juventus dell’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Questi due fattori implicano degli inevitabili cambiamenti alle strategie di mercato azzurre, seppur minimi in quanto tutto lo staff dell’ex dirigente azzurro proseguirà la propria avventura in azzurro, almeno per quest’anno.

Napoli, occhi sul talento dell’Az Alkmaar: le cifre del possibile affare

Uno dei ruoli nei quali il Napoli ha intenzione di agire durante questa sessione di calciomercato è quello dell’esterno offensivo. Gli azzurri sono alla ricerca di un giocatore duttile, che possa essere utilizzato sia come vice Kvara che come sostituto di Politano o Lozano, nel caso in cui uno dei due dovesse essere ceduto, viste le tante voci di mercato di questi giorni.

Tra i profili individuati dalla dirigenza azzurra, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, c’è Jesper Karlsson, esterno svedese classe ’98. Il club olandese lo valuta intorno ai 15 milioni di euro. Gli azzurri ci avevano provato già la scorsa stagione, ma poi non si è fatto più nulla. Tuttavia, non c’è solo il Napoli: anche la Lazio ha messo gli occhi su di lui dopo che si è complicata la trattativa per Domenico Berardi.