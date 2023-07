Kim-Bayern Monaco, visite mediche completate: quando ci sarà l’annuncio ufficiale

Kim Min-jae si appresta a diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco: manca pochissimo per l’annuncio ufficiale dei bavaresi.

I tifosi del Napoli sono pronti a salutare uno dei grandi protagonisti dello scudetto: la cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco è chiusa ormai da tempo, manca solo l’annuncio ufficiale. Come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, in settimana il difensore sudcoreano ha svolto le visite mediche ed è pronto a porre la firma sul contratto che lo legherà al club bavarese fino al 2028.

Il Bayern ha deciso di pagare la clausola rescissoria di 50 milioni valida soltanto nei primi quindici giorni del mese di luglio e il giocatore non ha esitato ad accettare l’offerta molto ricca (si parla di quasi 10 milioni a stagione) di uno dei migliori club in stagione. L’annuncio è previsto a brevissimo: è possibile che l’ufficialità arrivi in questo fine settimana.

Napoli alla ricerca del sostituto di Kim

Non sarà facile sostituire colui che è stato premiato come miglior difensore dell’ultima Serie A, ma la società è già al lavoro per offrire al nuovo tecnico Rudi Garcia un valido sostituto. Sono tanti i nomi sulla lista della dirigenza partenopea e il desiderio di De Laurentiis è quello di chiudere il prima possibile il colpo in entrata e presentare il nuovo giocatore già nel ritiro di Dimaro-Folgarida.

I nomi più in voga negli ultimi giorni sono quelli di Max Kliman, difensore inglese classe ’97 del Wolverhampton, e Robin Le Normand, centrale della Real Sociedad classe ’96. Resta sullo sfondo anche il nome di Giorgio Scalvini dell’Atalanta, ma le valutazioni di questi tre giocatori sono molto alte. Il nome del sostituto di Kim è ancora incerto, ma il Napoli vuole chiudere il prima possibile.