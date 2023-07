Sfida con Sarri: il Napoli vuole beffare la Lazio

Dopo i tanti addii di queste settimane, il Napoli sta affrontando in una sfida di mercato la Lazio guidata dall’ex Maurizio Sarri

Il Napoli di Luciano Spalletti ha sicuramente dominato l’ultimo campionato di Serie A. Gli azzurri, infatti, si sono presi la vetta della classifica all’ottava giornata di campionato, chiudendo di fatto il discorso Scudetto già nel mese di gennaio.

Le altre squadre, di fatto, non hanno retto il ritmo del Napoli, il quale si è ‘fermato’ un po’ solo nel mese di aprile. Il team partenopeo ha chiuso il campionato con la bellezza di 16 punti di vantaggio sul secondo posto, occupato a sorpresa dalla Lazio dell’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri.

La squadra capitolina, infatti, è stata l’unica a non sprofondare dietro al cammino quasi netto del Napoli, vista anche la vittoria ottenuta allo Stadio Diego Armando Maradona con il gran gol realizzato da Matias Vecino. Tuttavia, una volta terminato il campionato, la sfida tra questi due team si è spostata in sede di calciomercato.

Calciomercato, Napoli e Lazio vogliono Emil Audero come secondo portiere: ecco tutti i dettagli

Napoli e Lazio, infatti, si stanno sfidando per acquisire le prestazioni di Emil Audero. Dopo la retrocessione della Sampdoria, l’estremo difensore italiano sta cercando di fatto una nuova squadra per continuare a giocare in Serie A e potrebbe diventare ora il secondo portiere di una di queste due squadre.

Sia gli azzurri che la squadra guidata da Maurizio Sarri stanno cercando di prendere un vice portiere. Il Napoli, che non ha riscattato Gollini, è obbligato a prendere un altro estremo difensore da mettere dietro ad Alex Meret, mentre la Lazio vuole sostituire Maximiano come vice di Ivan Provedel.



Proprio quest’ultimo potrebbe rappresentare la chiave della Lazio per arrivare ad Audero. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, i capitolini possono prendere Audero solo dopo la cessione di Maximiano al Rayo Vallecano per circa 8 milioni di euro. Tuttavia, il Napoli ha sicuramente un appeal diverso, visto che si è appena laureato campione d’Italia.

Ma sia Napoli che Lazio non sono le uniche squadre che si sono messe sulle tracce di Emil Audero. Anche l’Inter e la Fiorentina, infatti, sono tra le pretendenti dell’attuale portiere della Sampdoria. Proprio la ‘Beneamata’ potrebbe fiondarsi sull’estremo difensore doriano sia per la probabile cessione di André Onana al Manchester United per circa 50 milioni di euro che per l’addio a Samir Handanovic, il quale ancora deve rinnovare il proprio contratto, scaduto lo scorso 30 giugno.