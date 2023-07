Offerta da 50 milioni e Napoli beffato: la notizia gela gli azzurri

Non arrivano buone notizie sul fronte calciomercato per il Napoli, che vede svanire man mano uno dei grandi obiettivi, inseguito ormai da mesi. L’offerta dalla Premier League stravolge tutti i piani.

Manca circa una settimana all’inizio della stagione in casa Napoli, che attende di ripartire dopo una stagione incredibile, con il dovere e la volontà di volersi imporre anche in vista del prossimo campionato. Lunedì sarà svelata la maglia di gioco degli azzurri, primo atto di un lungo percorso pre-stagionale che porterà fino al primo impegno ufficiale, in programma per il 19 agosto, alle ore 18:30, contro il Frosinone.

Fino ad allora, potrebbero esserci tante novità per l’organico a disposizione del tecnico Rudi Garcia: la volontà dichiarata da parte del presidente Aurelio De Laurentiis è quella di non cedere i propri prezzi pregiati, ma è chiaro che un’offerta importante rischia di cambiare tutte le carte in tavola.

Offerte da capogiro che potrebbero allontanare anche diversi obiettivi di calciomercato per la squadra partenopea, che adesso è alla ricerca di un difensore centrale come erede di Kim Min Jae e che attende di saperne di più, prima di tutto, sul futuro di Victor Osimhen. La volontà delle parti è di procedere con il rinnovo contrattuale ma, a proposito di possibili offerte faraoniche, il Paris Saint-Germain resta alla finestra. Pericolo che il club azzurro conosce bene e che, di conseguenza, ha spinto la dirigenza a guardarsi attorno per l’eventuale sostituto dell’ex Lille. C’è un nome, in particolare, che stuzzica la squadra mercato del Napoli, che però potrebbe vedersi costretto ad alzare bandiera bianca. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Super proposta dalla Premier League: salta tutto?

Il nome in questione è quello dell’attaccante di proprietà dell’Atalanta, Rasmus Hojlund. Il bomber danese, che ha stupito tutti nella stagione scorsa, è seguito da tempo anche dal Napoli come possibile sostituto di Victor Osimhen in caso di addio.

A fare il punto della situazione è l’edizione online del Telegraph, secondo cui è il Manchester United il club fortemente interessato all’attaccante della Dea. Secondo il quotidiano britannico, la società inglese è pronta a presentare un’offerta da ben 50 milioni di sterline per cercare di convincere l’Atalanta a cedere il giocatore. Una super proposta potenzialmente allettante per la dirigenza bergamasca, che a questo punto deve decidere se rilanciare ulteriormente sul prezzo del cartellino del suo gioiello.

La posizione del Napoli, in ogni caso, è chiara: la volontà e la proprietà è quella di continuare con Victor Osimhen, motivo per cui non sono previste contromosse a stretto giro da parte della società del patron Aurelio De Laurentiis.