La Lazio tenta il sorpasso sul Napoli per il centrocampista: pronta l’offerta

È attesa nelle prossime ore un’offerta della Lazio per il centrocampista che piace tanto al Napoli e a Rudi Garcia. Il mediano sarebbe una richiesta esplicita di Sarri.

Il Napoli vuole rinforzare il centrocampo visto l’addio di Tanguy Ndombele e quello molto probabile di Diego Demme. Un obiettivo è trovare un mediano di buon livello pronto a far riposare Stanislav Lobotka: tra i nomi più in voga c’è quello di Maxime Lopez del Sassuolo.

Il centrocampista francese è però diventato un chiaro obiettivo per la Lazio di Maurizio Sarri: secondo quando riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore i biancocelesti sarebbero pronti a fare un’offerta al Sassuolo per portare il francese a Roma e strapparlo alla concorrenza del Napoli.

Il Sassuolo spara alto per Maxime Lopez

Maurizio Sarri starebbe cercando di convincere a tutti i costi il suo presidente Claudio Lotito a comprare Maxime Lopez. L’idea sarebbe quella di averlo come play difensivo davanti alla difesa reinventandolo come tutto-campista alla Jorginho come quando allenava il Napoli.

Il neo allenatore degli azzurri Rudi Garcia pensava al mediano francese come vice-Lobotka. Gli azzurri questa stagione saranno impegnati in tante competizioni e l’idea della presidenza sarebbe quella di regalare a Garcia un centrocampista che permetta a Lobotka, jolly della squadra, di poter rifiatare.

La dirigenza dei neroverdi, da sempre una delle botteghe più care della Serie A, ha fatto il prezzo per Maxime Lopez: 2o milioni di euro. La Lazio, interessata anche a Lucas Torreira del Galatasaray, che ha un prezzo inferiore, secondo la rosea potrebbe fare una prima offerta al Sassuolo avvicinandosi alla cifra richiesta da Carnevali.

Sempre secondo quando riportato dalla Gazzetta dello Sport, i partenopei però avrebbero avviato una trattativa con il Sassuolo già da qualche giorno. L’asse per Maxime Lopez quindi è molto caldo ma i campioni d’Italia dovrebbero velocizzare le pratiche e portare a Castelvolturno il francese prima che la Lazio possa pareggiare o superare l’offerta.