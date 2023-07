Meret seguito dall’Inter? L’agente fa chiarezza sul suo futuro

Accostato negli ultimi giorni all’Inter, Federico Pastorello, procuratore di Alex Meret, ha parlato riguardo un possibile interessamento dei nerazzurri per il portiere del Napoli.

Il calciomercato è ufficialmente iniziato da qualche giorno e le sedi delle squadre italiane sono prese d’assalto da agenti, direttori sportivi e uomini di mercato. Quest’oggi, alla sede dell’Inter si è presentato Federico Pastorello, agente di Stefan De Vrij.

In sede per ultimare i dettagli per il rinnovo del centrale olandese con il club nerazzurro, Federico Pastorello è stato intercettato all’esterno della sede della squadra di Milano dai giornalisti presenti. Domanda arrivata anche sul futuro di Alex Meret, tra gli assistiti di Pastorello.

Le parole di Pastorello su Meret

André Onana è ad un passo dal vestire la maglia del Manchester United e una sua cessione porterebbe tanti soldi nelle casse dell’Inter che però rimarrebbe scoperta in porta. Le voci su una possibile idea dell’Inter di puntare su Meret per il dopo Onana si fanno insistenti.