Svolta Napoli, arriva la notizia su Kim e il Bayern Monaco!

Il mercato in entrata del Napoli non è ancora entrato nel vivo, con la priorità che è stata data alle uscite. Proprio riguardo una cessione siamo giunti alle visite mediche.

La stagione in cui il Napoli ha raggiunto il trionfo in Serie A, e dunque in cui è stato conquistato il terzo scudetto, ha visto sbocciare diversi giocatori. Difatti la stagione 2022/2023 dei partenopei è partita tra molti dubbi, con diversi giocatori illustri che hanno salutato la piazza.

A rimpiazzarli ci sono stati diversi giocatori sconosciuti, ma che in campo hanno dimostrato tutte le loro qualità, diventando fondamentali e imprescindibili per la squadra. Molti di loro hanno ricevuto diverse richieste in questo inizio di mercato, ed uno di loro è ormai vicino all’addio al Napoli.

Visite mediche per Kim Min-Jae con il Bayern Monaco, addio ormai vicinissimo

Uno dei giocatori che ha stupito tutti ed acceso l’entusiasmo dell’intera tifoseria durante la stagione è stato Kim Min-jae. Il difensore coreano è arrivato dal Fenerbahce la scorsa estate per sostituire il partente Koulibaly. Ovviamente nessuno si sarebbe aspettato un tale rendimento da parte di Kim, soprattutto per quello a cui aveva abituato la piazzia Kalidou Koulibaly.

Il difensore coreano invece è stato tra i protagonisti nella stagione in cui il Napoli ha conquistato il terzo scudetto della sua storia, con i tifosi che gli hanno dedicato anche qualche coro. Al termine della stagione è anche arrivato il riconoscimento come miglior difensore della Serie A della stagione 2022/2023, a dimostrazione della grandissima stagione disputata da Kim.

Ormai però Kim Min-jae è vicino all’addio al Napoli dopo una sola stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, Kim oggi terrà le visite mediche per il Bayern Monaco – club in cui si trasferirà – prima di apporre la firma sul contratto con i bavaresi. Le visite mediche non si svolgeranno a Monaco di Baviera ma in altra sede. Dopo i test fisici Kim Min-jae si avvierà verso la firma del contratto che lo legherà al Bayern Monaco per i prossimi cinque anni.