Prima il rinnovo e poi la cessione, mossa a sorpresa del Napoli

Il Napoli continua a tenere d’occhio anche i giovani del suo vivaio che nell’ultima stagione sono stati mandati in prestito. Per uno di loro è pronto il prolungamento del contratto.

Oltre agli acquisti messi a segno dall’ormai ex Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli, il Napoli ha nelle giovanili diversi giovani interessanti. Alcuni di questi nell’ultima stagione sono stati mandati in prestito tra Serie B e C, cogliendo al meglio questa opportunità di crescita.

Uno di loro si è messo in gran luce nella scorsa Serie B, ed il Napoli ha deciso di premiarlo con un prolungamento contrattuale. Scopriamo di chi si tratta.

Folorunsho vicino al rinnovo col Napoli: poi la decisione sul futuro

Nella scorsa stagione Michael Folorunsho si è messo in mostra con la maglia del Bari in Serie B. Il centrocampista italiano di proprietà del Napoli è stato ad un passo dalla promozione in Serie A con i pugliesi, salvo poi il gol nei minuti di recupero dell’ex Napoli Pavoletti a mandare in estasi il Cagliari.

Nonostante ciò la stagione di Folorunsho è stata più che positiva, con 30 presenze collezionate e 8 reti messe a referto. Il Napoli ha deciso di premiare il centrocampista con un prolungamento di contratto, anche per evitare di perderlo poi eventualmente. Come riporta TuttoMercatoWeb, sarebbe ormai vicino il rinnovo di Folorunsho con il Napoli fino al 2027.

Il futuro del centrocampista italiano però ancora una volta è lontano da Napoli, visto che il club partenopeo ha deciso di far maturare ulteriormente il giocatore. Per Folorunsho stavolta ci sarà un prestito in Serie A, difatti per acquisire esperienza nel massimo campionato italiano. Stando alle indiscrezioni che circolano attualmente il club in pole per acquisire le prestazioni di Michael Folorunsho è l’Empoli, soprattutto qualora i toscani dovessero cedere Tommaso Baldanzi.