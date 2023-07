Piace al Napoli ma Thiago Motta si oppone: sfumato l’affare con il Bologna

Tra pochi giorni sarà il momento del raduno estivo del Bologna in vista della nuova stagione, Thiago Motta vuole tutti, nazionali compresi, sin dal primo giorno e ha bloccato anche chi è stato accostato al Napoli negli ultimi giorni

Stando alla Gazzetta dello Sport, Niente Lucumì per gli azzurri. La squadra di Aurelio De Laurentiis aveva messo gli occhi sul centrale difensivo colombiano del Bologna che tanto bene ha fatto agli ordini di Thiago Motta nella passata stagione. L’allenatore italo-brasiliano ha di fatto bloccato il calciatore puntando fortemente su di lui anche per il prossimo campionato.

Non solo Lucumì

Vista la grande stagione che ha da poco concluso il Bologna chiusa al nono posto con 54 punti, tanti sono i nomi appetibili per le big di Serie A tra le fila dei rossoblu. Tra i partenti erano dati i vari Nico Dominguez, Schouten, Posch e sopratutto Riccardo Orsolini e Jhon Lucumì il cui interesse per i calciatori da parte del Napoli non è mai stato così segreto.

Ma proprio il tecnico degli emiliani ha bloccato tutta la trattativa. Thiago Motta, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe infatti richiesto esplicitamente al suo presidente di tenere il calciatore colombiano con se anche per la prossima stagione e sopratutto di averlo al ritiro dell’11 luglio. Il centrale difensivo ha disputato 33 partite in stagione per un totale complessivo di 2902 minuiti giocati. Lo stesso Lucumì, da neofita nel nostro campionato, è partito titolare in tutte e 33 le partite in cui è stato schierato. Questo è un chiaro segno che l’allenatore puntava forte su di lui già dalla sua prima stagione in Serie A.