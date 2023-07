Serie A o estero? L’annuncio di Spalletti sul suo futuro

Spalletti e il Napoli si sono detti addio, ma quale sarà il futuro del tecnico? L’annuncio in diretta lascia presagire qualcosa

Quest’anno a guidare il Napoli ci sarà Rudi Garcia, la scelta alla fine è ricaduta sul tecnico francese. Gli spetterà un compito difficilissimo: sostituire quello che è probabilmente l’allenatore più amato della storia azzurra. Un legame indissolubile, che probabilmente non verrà mai sciolto, quello di Luciano Spalletti con la città di Napoli, la sua gente e il Napoli. L’impresa dei suoi ragazzi, che hanno riportato lo Scudetto nella città partenopea dopo ben 33 anni, sarà ricordata per sempre.

Luciano Spalletti ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Sky Sports, in occasione della festa organizzata dal suo comune d’origine, Certaldo. Di seguito quanto dichiarato dall’ex tecnico azzurro in diretta:

Ritorno in panchina? La vedo dura accorciare l’anno sabbatico, ho da aprire tutte le scatole che mi son portato dietro da Napoli. Ho delle questioni personali da mettere a posto, che mi rubano un po’ di tempo. Effettivamente sono un po’ stanco, avevo la famiglia distante, voglio stare un po’ con loro. Le squadre ripartono tra 10 giorni, non saprei con quale entusiasmo sarei ripartito se fossi stato ancora allenatore del Napoli . Meritano cose che io non posso dargli in questo momento, anche se sono uno che è molto applicato, però ho paura che mi manchi qualcosa. Verso dicembre, gennaio, febbraio si penserà a ritornare a fare l’allenatore. Va bene che il calcio è facile, ma questo lo sanno dire tutti! Bisogna dire qualcosa di diverso, di più moderno e innovativo, per cui voglio proporre qualcosa di diverso, il calcio è facile lo sanno dire tutti . Bisogna portarsi dietro le cose dei grandi campioni che ci hanno entusiasmato, però poi c’è da considerare l’esecutività di altri calciatori, che non avevano talento ma sono emersi grazie all’applicazione. Questo bisogna spiegarlo, è roba da cui i giovani possono attecchire qualcosa. Il calcio ha bisogno di modernità e cose più qualitative.

In serie A o all’estero? Questo non lo so. Vedrò come arrivo dopo questo periodo. Però per quanto mi riguarda l’amore per questo sport, le ore passate a vedere video da far vedere ai calciatori, questa è una cosa importantissima, da lì si creano nuove soluzioni per la squadra determinati per il successo. Sky è stata fondamentale per questa crescita perché ci ha portato il calcio dentro le case.