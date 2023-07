La Premier gela il Napoli: colpo in arrivo e azzurri senza parole

Dopo la cessione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco, per i tifosi del Napoli bisogna registrare un’altra brutta notizia di mercato che arriva dalla Premier League

Dopo quello dato a Luciano Spalletti, il quale è stato sostituito sulla panchina dal francese Rudi Garcia, il Napoli deve dire addio ad un altro artefice dello Scudetto appena vinto: ovvero Cristiano Giuntoli. E’ arrivata la scorsa settimana, infatti, l’ufficialità della separazione tra il direttore sportivo e il club azzurra.

Una volta archiviata la sua esperienza nel Napoli, di fatto, Cristiano Giuntoli si dedicherà per i prossimi 5 anni a riportare la Juventus a competere sia per lo Scudetto che per la vittoria finale della Champions League. Tuttavia, gli addii in casa azzurra non sono terminati qui, anzi. Nelle prossime ore, infatti, si attende anche l’annuncio ufficiale della cessione di Kim Min-Jae al club tedesco del Bayern Monaco.

I bavaresi pagheranno la clausola rescissoria presente nel contratto del difensore centrale, versando così nelle casse economiche del Napoli circa 59 milioni di euro. Ora si attende di sapere chi verrà al posto di Kim Min-Jae, ma intanto per i tifosi azzurri bisogna registrare altre brutte notizie di mercato che arrivano direttamente dal campionato più bello del mondo: la Premier League.

Il Chelsea irrompe su Gabri Veiga: il Napoli si allontana

Secondo quanto scritto dal quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, infatti, su uno degli obiettivi di mercato del Napoli bisogna registrare il forte interesse di varie squadre inglesi. Il giocare in questione è il centrocampista Gabri Veiga che gioca nel Celta Vigo. Per acquistarlo a titolo definitivo bisognerebbe esercitare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro.

Una somma non piccola per il Napoli che prova, infatti, a strappare uno sconto, ma sicuramente abbordabile per le squadre della Premier League. Tra le squadre inglesi più interessate a Gabri Veiga c’è sicuramente il Chelsea. I ‘Blues’ avrebbero individuato nel giocatore spagnolo il perfetto sostituto di Mason Mount, il quale è prossimo a trasferirsi al Manchester United.

Oltre al Chelsea, però, il Napoli deve affrontare la concorrenza di altre due big del campionato inglese: il Liverpool di Jurgen Klopp ed il Manchester City guidato da Pep Guardiola, fresco vincitore del Triplete. Gli azzurri, vista la disparità economica, devono quindi sperare che queste squadre inglesi virino su altri obiettivi in sede di calciomercato per poter affondare il colpo.