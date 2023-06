Ritiro a Dimaro, svelata l’avversaria della seconda amichevole

Il Napoli presto partirà per il primo raduno con Rudi Garcia: inizia a prendere forma il programma del ritiro di Dimaro.

Il Napoli sarà impegnato a Dimaro dal 14 al 25 luglio. 11 giorni di ritiro per la squadra campione d’Italia, che inizierà a lavorare con il nuovo tecnico Rudi Garcia.

Napoli-Spal sarà la seconda amichevole di Dimaro

Come ufficializzato ieri sera il ritiro di Dimaro vedrà il Napoli incontrare nella prima amichevole l’Anaune, giovedì 20 luglio alle 18:00 presso il campo di Carciato. La stessa avversaria dello scorso anno, contro cui Kvaratskhelia si mise in mostra mettendo a segno una doppietta.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno svela la seconda avversaria del ritiro in Val di Sole. Si tratta della Spal, che in quel periodo sarà in ritiro a Mezzana: il match si terrà il 24 luglio alle 18:00, sempre a Dimaro.