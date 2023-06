Addio Osimhen, si scalda l’asse con l’Atalanta: maxi operazione da 170 milioni

Dopo l’arrivo di Garcia, che prende il posto di Spalletti, sulla panchina del Napoli, la società inizia le prime mosse nel mercato.

Il club partenopeo ha stilato una lista di eventuali obbiettivi che proverà a sondare nei prossimi giorni, idee concordate anche con l’allenatore francese. Ma il Napoli non pensa solo al mercato in entrata. Qualora, infatti, dovessero arrivare offerte irrinunciabili De Laurentiis si siederebbe al tavolo per valutare.

A interessare particolarmente gli altri club sono gli attaccanti, ma se Kvaratskhelia è arrivato appena un anno fa, e né la società né il giocatore stanno valutando una divisione, un attaccante che potrebbe fare le valigie e partire è Victor Osimhen.

Se Osimhen va via, il Napoli punta alla maxi operazione con l’Atalanta

Il nigeriano, come tutta la squadra, ha appena concluso la sua miglior stagione con 31 gol e 5 assist in tutte le competizioni, attirando l’attenzione dei top club. De Laurentiis attende le prime offerte per iniziare a discutere della sua partenza, ma sembrerebbe abbia già pianificato un’alternativa.

Se dovesse partire Osimhen, infatti, il Napoli virerebbe su un altro centravanti di peso. Attualmente sono tre i nomi caldi: Jonathan David del Lille, Beto dell’Udinese e Rasmus Hojlund dell’Atalanta.