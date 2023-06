Addio Kim, il Napoli valuta i sostituti: un nome dalla Serie A

Kim Minjae ha deciso di lasciare il Napoli dopo una stagione, e il club partenopeo è già a lavoro per sostituirlo nel migliore dei modi.

Il futuro del coreano è al Bayern Monaco, dove avrà un ingaggio triplicato, andando a percepire 12 mln di euro a stagione. Il club azzurro è a lavoro per cercare un sostituto all’altezza per mantenere alto il livello della squadra campione d’Italia. Tanti i nomi osservati, ma come riferisce Il Corriere dello Sport i più caldi sono Scalvini e Danso, apprezzati anche da Rudi Garcia.

Scalvini e Danso i prescelti

Giorgio Scalvini, classe 2003 in forze all’Atalanta, è uno dei gioielli dell’U21 su cui molte squadre, italiane ed estere, hanno messo gli occhi. Kevin Danso, 24enne in forze al Lens, invece, sembra molto apprezzato dal nuovo tecnico partenopeo Rudi Garcia. La nuova stagione comincerà ufficialmente il 14 luglio a Dimaro e ieri sono state ufficializzate le date delle prime amichevoli: giovedì 20 luglio alle 18 e poi il 24 luglio, lunedì, ancora alle 18. Per il ritiro probabilmente sarà già presente in rosa il “nuovo Kim”.