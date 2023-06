Napoli, fissato il primo obiettivo per l’attacco: gioca nel Villarreal

La partenza di Luciano Spalletti non sembra essere l’unica in casa Napoli. In caso di offerte irrinunciabili, infatti, la società azzurra sarebbe pronto ad ascoltare e a virare sui sostituti adatti a ricoprire il ruolo.

Con l’arrivo del nuovo allenatore, Garcia, il Napoli comincia a muovere i primi passi verso gli obiettivi fissati. A muovere il mercato, però, saranno prima di tutto le cessioni per il club di De Laurentiis. Indicato come possibile partente, ad esempio, c’è El Chucky Lozano lusingato dalle sirene saudite.

L’attaccante messicano ha giocato la sua miglior stagione, con prestazioni affidabili nonostante non fosse titolare inamovibile. Il presidente azzurro sa bene quanto la vittoria dello scudetto possa esser una vetrina per i suoi gioielli. Per questo in caso di offerte irrinunciabili, sia per il club che per il giocatore, si valuterebbe un addio che accontenterebbe entrambi.

Il primo obiettivo del Napoli viene dal Villarreal

Nonostante l’ormai partente Direttore Sportivo, Cristiano Giuntoli, il Napoli sta sondando il terreno per eventuali sostituti su cui puntare. Da sempre obiettivo primario per De Laurentiis, infatti, c’è la crescita del giocatore che in seguito poi può essere rivenduto ad alte cifre che regolano i conti e mantengono la società sana e in pari.

Il club partenopeo, infatti – come riportato da tuttomercatoweb.com -, ha messo gli occhi su Yeremi Pino: attaccante del 2002 in forze al Villarreal. Lo spagnolo ha dimostrato nell’ultima stagione margini di crescita e ottimi spunti che hanno attirato l’attenzione di De Laurentiis. Pino, così, è salito in cima alla lista dei desideri del club e qualora si dovesse liberare una casella in attacco la società azzurra sarebbe pronta ad affondare su di lui.