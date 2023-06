German Denis torna in campo, contratto appena firmato

Non si ferma la carriera di German Denis che sembrava aver messo un punto definitivo, dopo aver detto addio al calcio giocato.

L’ex attaccante del Napoli ha cambiato idea e deciso di proseguire la sua carriera calcistica. Sembrava, ormai, tutto scritto per l’argentino che a fine stagione avrebbe concluso il suo contratto con la Real Calepina terminando la sua carriera in Serie D.

Lui che era approdato in Italia dall’Indipendiente per giocare a Napoli. Un’esperienza breve ma intensa quella in azzurro. L’argentino, infatti, entrò subito nei cuori azzurri in un Napoli che a quei tempi non avrebbe nemmeno potuto sognare una vittoria di uno scudetto, ma che ha sempre amato il calcio e coloro che lo amano. Denis era uno di questi.

L’attaccante argentino con il Napoli ha collezionato 72 presente con 15 gol e 12 assist. Una media equilibrata che faceva di lui un bomber d’aria ma anche un buon assist-man per i compagni. Denis, poi, è approdato all’Udinese, un trasferimento che gli ha permesso di crescere ma soprattuto di dimostrare tutto il suo potenziale.

Passato all’Atalanta solamente un anno dopo ha vissuto l’esperienza più proficua nonostante il via-vai continuo dai nerazzurri ai bianconeri con 158 presenze, 56 gol e 15 assist complessivi. Denis, però, non ha mai negato il grande affetto che ha verso il Napoli e verso i tifosi. Un legame che va oltre il campo e oltre le prestazioni.

German Denis non si ritira e firma un nuovo contratto

A quasi 42 anni, che compierà il 10 settembre, Denis non sembra voler abbandonare la passione che lo ha reso quello che è oggi. Ancora una volta accetterà una sfida in Italia, una nazione che gli ha dato tanto alla sua carriera.

L’argentino passerà, quindi, dal Real Calepina del Giron B in Serie D al La Fiorita di San Marino. La squadra di Montegiardino darà la possibilità all’attaccante di partecipare ai preliminari di Conference Europa League. Un’opportunità in un palcoscenico importante che lo metterà ancora una volta alla prova.

Questo l’annuncio ufficiale del club: