Napoli, rinforzo Champions: l’ultima pazza idea porta in casa Manchester City

Si attendono i primi rinforzi in casa Napoli dopo l’arrivo di Rudi Garcia. Il primo colpo per puntare anche alla Champions League potrebbe arrivare dal Manchester City

È tempo di valutazioni per la dirigenza partenopea che, in attesa di capire quale sarà il futuro di Cristiano Giuntoli che spinge per l’addio, ha iniziato a sondare il terreno per alcune piste percorribili in chiave mercato. Visto e considerato l’addio di Kim, sempre più vicino al Bayern Monaco che può pagare la clausola, la priorità sarà riuscire a trovare un suo degno sostituto.

In tal senso sono numerosi i profili attenzionati da Aurelio De Laurentiis e i suoi assistenti: dalle ipotesi “italiane” rappresentate da Perr Schuurs e Giorgio Scalvini, passando per alcuni nomi dalla Bundesliga come Hincapiè del Leverkusen e Itakura del Borussia M’gladbach, fino ad arrivare all’idea al momento più concreta che è quella di Kevin Danso del Lens.

Ma a questa lista potrebbe aggiungersi a sorpresa un altro nome, questa volta proveniente dalla Premier League. Di preciso dal Manchester City, club che ha conquistato l’ultima edizione della Champions League ai danni dell’Inter, e che al momento sarebbe particolarmente attivo sul mercato, sia sul fronte delle entrate che soprattutto per quello delle uscite.

Napoli, è caccia al sostituto di Kim: idea Laporte dal Manchester City

Si tratta di Aymeric Laporte, difensore centrale classe 1994 del Manchester City, che potrebbe presto lasciare il campionato inglese per provare nuove esperienze calcistiche. Il difensore spagnolo non sarebbe particolarmente soddisfatto del ridotto minutaggio che ha con Guardiola e per questo motivo avrebbe senso una sua eventuale partenza in estate.

Laporte potrebbe rappresentare una soluzione concreta in casa Napoli per sostituire Kim, e Rudi Garcia lo gradirebbe non solo per la sua duttilità tattica, ma anche per le sue qualità tecniche indiscutibili (piede mancino). Ciò che spaventa è il prezzo del cartellino, valutato non meno di 25 milioni di euro dal Manchester City – fonte Transfermarkt -, che potrebbe sensibilmente aumentare se si considera che il difensore fu acquistato, ormai 5 anni fa, per 65 milioni di euro dall’Athletic Bilbao.

Tuttavia, l’aspetto che agevolerebbe la trattativa per De Laurentiis in questo caso sarebbe proprio lo scarso utilizzo di Laporte da parte dei Citizens. Il giocatore in stagione è sceso in campo soltanto 24 volte tra tutte le competizioni. Nello specifico 12 presenze in Premier League, 4 in Champions League, 5 in FA Cup e 3 in Carabao Cup.