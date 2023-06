Lucumi accostato al Napoli, l’agente esce allo scoperto

Tra i vari nomi accostati al Napoli per il post Kim è stato fatto anche quello di Jhon Lucumi del Bologna: parla l’agente.

Sono giorni importanti questi di fine giugno in casa Napoli: a ridosso dell’inizio del calciomercato estivo, ancora non è stata fatta chiarezza sul futuro di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo è ormai promesso sposo della Juventus da diverso tempo, ma il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis non vorrebbe liberarlo in anticipo (il contratto scade a giugno 2024).

Nonostante questa situazione spinosa, la società può comunque lavorare sul mercato: saranno Micheli e Mantovani gli uomini incaricati a occuparsi del mercato. Il Napoli deve infatti trovare al più presto un nuovo difensore centrale visto l’addio sempre più vicino di Kim Min-jae, destinato al Bayern Monaco.

Sono diversi i profili seguiti dal Napoli per sostituire il classe ’96 sudcoreano e su tutti sembra esserci quello di Kevin Danso del Lens. Difensore austriaco classe ’98, Danso è stato uno dei protagonisti della sorprendente cavalcata del Lens, qualificatosi in Champions League e arrivato secondo in classifica a soltanto un punto dal PSG capolista.

Lucumi-Napoli, l’agente ammette: “Sarebbe un sogno”

Il nome di Danso non è però l’unico circolato in queste ultime settimane per il post Kim. Il Corriere dello Sport lanciò anche l’ipotesi Jhon Lucumi, difensore colombiano del Bologna che quest’anno ha disputato un ottimo campionato al suo esordio in Serie A. Il suo agente Simone Rondanini è stato intervistato ai microfoni di SiGonfiaLaRete.com e ha risposto anche ad alcune domande riguardo questo accostamento.