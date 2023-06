Rinnovo Meret, annuncio dell’agente sul futuro

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha parlato del futuro del portiere del Napoli, dando aggiornamenti sul suo assistito.

Quale sarà la squadra che Rudi Garcia avrà a disposizione la prossima stagione per difendere il titolo di campioni d’Italia è una delle domande che si pongono i tifosi. La speranza di tutti i napoletani è quella di vedere ancora in maglia azzurra Victor Osimhen e tutti i maggiori protagonisti dello scudetto.

Oltre i vari Kim, Di Lorenzo, Lobotka, Kvaratskhelia e Osimhen, anche Alex Meret ha giocato una stagione ad altissimi livelli, riuscendo anche a ottenere il “premio” di portiere meno battuto del campionato. Da possibile partente nella scorsa estate a titolare fisso e campione d’Italia: un anno da incorniciare per lui.

Futuro Meret, l’agente conferma: “Resterà a Napoli”

Il futuro di Meret sarà ancora a Napoli? L’estremo difensore friulano ha firmato un rinnovo di contratto (in scadenza questo giugno) di un altro anno per non correre il rischio di arrivare a ridosso della scadenza. Ora però si dovrà nuovamente discutere di un rinnovo più lungo con adeguamento sullo stipendio.

L’agente del portiere azzurro, Federico Pastorello, ha parlato proprio del futuro del suo assistito nel corso della presentazione del Golden Boy 2023.