Alex Meret, chi conosce la sua compagna? Ha un corpo statuario ed è attivissima sui social (Foto)

L’estremo difensore del Napoli Alex Meret è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto: la sua compagna infiamma Instagram, fisico statuario

In un anno il mondo del calcio può vedere grossi cambiamenti. Può cambiare il giudizio su un calciatore, sulla sua carriera e sui suoi club. Ci sono tanti esempi di tutto ciò e negli ultimi mesi uno di questi è senza dubbio il portiere del Napoli e della Nazionale italiana Alex Meret.

L’ex calciatore di proprietà Udinese veniva considerato da molti come l’Enfant prodige del calcio italiano. E’ arrivato a Napoli con grosse aspettative, ma ha trovato tante difficoltà ed ha faticato ad ambientarsi. L’estate scorsa fu ad un passo dallo Spezia, ma le difficoltà per arrivare a Keylor Navas cambiarono tutto e Meret fu quasi costretto a restare. Ora sono cambiate tante cose, nessuno lo avrebbe mai detto, ma Meret è stato uno dei protagonisti della vittoria scudetto. In quest’annata Alex, cosi come altri calciatori (pensiamo a Lobotka o Rrahmani), ha avuto una grande crescita ed alcune sue parate fanno parte della storia del terzo scudetto azzurro.

Il 26enne ora sta benissimo a Napoli, c’è stato qualche rumors di mercato ma il calciatore appare sempre più vicino al rinnovo e l’estremo difensore vive in città con la sua famiglia. La compagna e un figlio con Alex diventato sempre più maturo durante la sua esperienza partenopea. Anche la sua dolce metà Debora Romano, dopo un periodo di ambientamento, si è innamorata di Napoli e posta spesso foto in città sui social. Un profilo social molto seguito e che adesso vede quasi 20 mila follower: le foto della famiglia e della città con Debora che incanta tutti con il suo sorriso e il suo fisico scolpito.

Meret, le foto social della compagna

La Romano pubblica spesso foto con il figlio e il compagno ed i tre appaiono più sorridenti che mai. La ragazza non manca di testimoniare le sue passeggiate in città.

Debora ha avuto un ruolo importante nella crescita di Meret, non gli ha mai fatto mancare il suo sostegno. Un ruolo riconosciuto anche dai tifosi che sui social non mancano di apprezzare gli scatti che la ritraggono. Il suo profilo è molto seguito e il suo fisico statuario manda in estasi i fan.

Trentuno anno, di Basiliano (Udine), la compagna di Meret si mostra in splendida forma ed è molto attiva sui social. Le foto d’altronde non lasciano dubbi, i due appaiono molto affiatati e c’è grande entusiasmo dopo questa straordinaria stagione. Napoli si gode Alex Meret e la sua bella famiglia.