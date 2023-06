Guardiola fa tremare Napoli: doppio obiettivo in casa azzurra

Il Napoli nel corso dell’estate proverà a trattenere tutti i big, ad eccezione di Kim. Il Manchester City, però, vuole due top azzurri

Il trasferimento di Kim Min-Jae al Manchester United, ormai, è una questione di giorni. I contatti tra le parti sono costanti e a breve i Red Devils eserciteranno la clausola rescissoria presente nel contratto del difensore, versando nelle casse del Napoli 60 milioni. Quella dell’ex Fenerbahce dovrebbe essere l’unica partenza pesante in casa dei Campioni d’Italia ma il condizionale è d’obbligo: il Manchester City, infatti, ha messo nel mirino due componenti della rosa azzurra e proverà a chiudere entrambe le pratiche in maniera positiva.

I Citizens sabato scorso hanno conquistato per la prima volta nella loro storia la Champions League, battendo l’Inter grazie alla rete siglata nella ripresa da Rodri. L’ennesimo trionfo per Pep Guardiola, il quale sarà chiamato a mettere da parte l’euforia e concentrarsi sul mercato alla luce delle possibili partenze di Bernardo Silva e Kyle Walker. Il trequartista portoghese, ad esempio, è finito nel mirino del Barcellona e del Paris Saint-Germain. Voci di mercato che il classe 1994, ai microfoni di ‘TF1’, non ha voluto smentire: “Futuro? Non lo so, vedremo cosa accadrà”.

Il terzino, invece, è in scadenza nel 2024 e finora i vari incontri andati in scena non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa ritenuto soddisfacente dalle parti. Le interlocuzioni proseguiranno ma intanto la situazione contrattuale di Walker ha attirato l’interesse del Milan e di altre società della Premier League. Il City analizzerà la loro posizione a stretto giro di posta ma gli eventuali sostituti sono stati già individuati: entrambi giocano nel Napoli.

Napoli, due top player sono nel mirino del Manchester City

Parliamo di Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo. Il georgiano, sbarcato in città nella scorsa estate da perfetto sconosciuto agli occhi del grande pubblico, si è ambientato subito nella nuova realtà, raccogliendo al meglio il testimone lasciato da Lorenzo Insigne. L’ex Dinamo Batumi ha messo a segno 14 gol e 17 assist in 43 apparizioni complessive: un bottino eccellente, che gli ha consentito di entrare nel cuore della tifoseria partenopea al pari del capitano azzurro.

Di Lorenzo, dal canto suo, è cresciuto in maniera esponenziale sotto la gestione di Spalletti, rivelandosi utile non soltanto in fase difensiva ma anche in quella realizzativa (5 gol e 6 assist). Guardiola li monitora: tutto dipenderà dalla decisione finale su Bernardo Silva e Walker. In caso di divorzio, allora il tecnico spagnolo andrà all-in su Kvaratskhelia e Di Lorenzo. L’allarme, a Napoli, è scattato.