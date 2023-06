Galtier sempre più vicino: svelate le cifre dell’offerta di De Laurentiis

Christophe Galtier è ormai il favorito per prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Un casting che va avanti da settimane che sembra ormai vicino a concludersi.

I colloqui fra le parti sono stati soddisfacenti ed è un uomo apprezzato dal presidente De Laurentiis. Un allenatore già abituato a vincere, sia al PSG che al Lille, dove ha già conosciuto Osimhen. Il francese sembra inoltre molto motivato ad accettare il Napoli, una delle otto teste di serie della prossima Champions League.

Galtier-Napoli: le cifre del contratto

I legali del tecnico e quelli del PSG stanno lavorando serenamente alla risoluzione che dovrebbe concludersi nel giro di qualche giorno. La cifra dovrebbe essere attorno ai 6 milioni con tutta una serie di bonus e clausole da risolvere. Il Napoli offrirà a Galtier un contratto biennale da 4 milioni a stagione, con opzione per il terzo anno, scrive La Gazzetta dello Sport. La stessa identica formula adottata per il contratto di Luciano Spalletti.

Le alternative

E se Galtier dovesse saltare? De Laurentiis non si farebbe di certo trovare alla sprovvista: l’alternativa sarebbe infatti Rudi Garcia, già esperto di Serie A avendo in precedenza allenato la Roma. Scendono ulteriormente le quote legate a Paulo Sousa, dato che il portoghese non avrebbe intenzione di agire su clausole di rescissione con la Salernitana. Un altro nome rimane quello dell’ex Rafa Benitez.