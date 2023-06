Ansia Lobotka, tifosi del Napoli con il fiato sospeso

Brutte notizie per i tifosi del Napoli, ecco cosa potrebbe succedere: riguarda il centrocampista Stanislav Lobotka

Finita la stagione con lo Scudetto cucito sul petto è tempo di calciomercato in casa Napoli. Il primo nodo da sciogliere naturalmente è quello dell’allenatore. Dopo il trionfo, le strade di Luciano Spalletti e degli azzurri si sono ufficialmente separate. Un epilogo che lascia un po’ di amaro in bocca ai tifosi, ma anche tanta gratitudine nei confronti del tecnico toscano, l’uomo in grado di riportare, a 33 di distanza da Albertino Bigon, lo Scudetto all’ombra del Vesuvio.

Sarà poi tempo di guardare alle questioni riguardanti i calciatori. Naturalmente il mercato in entrata dipenderà molto dal nuovo tecnico che dovrà indicare alla società quali profili sono più utili e funzionali alla sua idea di calcio. Alcuni nomi sono già caldi, come ad esempio quello di Milenkovic della Fiorentina. Questo perché, al contempo, alcune cessioni sembrano essere decisamente molto probabili, come quella di Kim in direzione Manchester United.

Uno United che però potrebbe anche decidere di non fermarsi al solo difensore coreano, ma anzi di puntare anche ad un altro calciatore degli azzurri. Stiamo parlando di Stanislav Lobotka, uno dei principali protagonisti dello Scudetto degli azzurri. Le sue prestazioni naturalmente hanno attirato l’attenzione di diversi club, ma principalmente lo United, ansioso di continuare il suo percorso intrapreso con ten Hag per tornare ai vertici del calcio inglese ed europeo.

Napoli, occhio a Lobotka: lo United pronto a prenderlo insieme a Kim

Dopo la vittoria del Treble da parte dei cugini del City, in casa United c’è grande voglia di riscatto. Negli ultimi anni la geografia calcistica di Manchester è cambiata a favore dei Citizens e lo United è voglioso di tornare a competere per il titolo. Il terzo posto di quest’anno può essere un buon punto di partenza, ma ten Hag ha espressamente chiesto altri rinforzi per il salto di qualità definitivo.

Tra questi rientra appunto Kim, il quale avendo una clausola rescissoria non è difficile da ingaggiare, e appunto Lobotka. Sul centrocampista però le difficoltà sono maggiori. De Laurentiis ha già fatto sapere che non ridimensionerà la squadra, volendo aprire con il Napoli un ciclo vincente. Se su Kim il patron può farci poco, su Lobotka invece il patron potrebbe decidere di fare muro. D’altronde anche il contratto in scadenza nel 2027 è un punto a favore non indifferente per il Napoli.