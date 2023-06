Doppia operazione di mercato del Napoli: coinvolto anche Simeone

Il Napoli è pronto a mettere in bilancio una doppia operazione: deciso anche il futuro di Giovanni Simeone, il cui cartellino è ancora dell’Hellas Verona.

Il club azzurro è già alla caccia di colpi in vista della sessione estiva di calciomercato, consapevole del fatto che lo Scudetto appena conquistato non fa altro che lievitare le aspettative sulla squadra azzurra. I tifosi si chiedono come il Napoli intenderà rinforzarsi e se, innanzitutto, la dirigenza sarà capace di blindare i calciatori più importanti, che si sono rivelati decisivi per la conquista del campionato.

Tra di essi, è ben in evidenza la firma di Giovanni Simeone: l’attaccante argentino è ancora di proprietà dell’Hellas Verona, ma il club partenopeo è ancora in tempo per far valere il riscatto del suo cartellino. Qual è la decisione degli azzurri a tal proposito? Questa mattina arriva una notizia che può indirizzare in maniera decisa le sorti del Cholito.

Il Monza verso il riscatto di Petagna: cash per Simeone

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il Monza è pronto a riscattare il cartellino di Andrea Petagna. La cifra che il club brianzolo verserà nelle casse del Napoli, servirà praticamente a finanziare il colpo Giovanni Simeone, che con ogni probabilità verrà confermato anche in vista della prossima stagione.

Una notizia che sicuramente fa felici i tifosi azzurri, visto che il Cholito è divenuto un vero e proprio beniamino della piazza a suon di gol e di dichiarazioni d’amore bellissime per tutti loro.