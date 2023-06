Tifosi del Napoli senza parole: il grande ex va da Sarri

Napoli senza parole: un grande ex giocatore partenopeo ha intenzione di tornare a incantare la Serie A, ma non con il club campione d’Italia.

Sta per aprire il calciomercato in Serie A, e sono tanti i nomi che già stanno circolando, in entrata e in uscita. Una delle società chiaramente più seguite dagli appassionati sarà il Napoli, che dopo l’incredibile scudetto potrebbe cedere molti pezzi pregiati. De Laurentiis assicura che così non avverrà, ma nel frattempo Spalletti già se n’è andato, e Giuntoli potrebbe presto fare lo stesso, così come importanti giocatori come Osimhen.

Ma il club partenopeo sta anche valutando importanti acquisti per rinforzare la rosa per la prossima stagione e mantenere alte le ambizioni di vittoria. Proprio in caso di partenza della punta nigeriana, per cui De Laurentiis punta a fare un grande incasso, l’alternativa numero uno sarebbe il portoghese Beto dell’Udinese. La punta bianconera viene da due ottime stagioni in Serie A, ed è vista come il rimpiazzo ideale per il bomber dello scudetto dei campani.

Ma mentre questo mercato prende realmente forma, in attesa di definire chi sarà il nuovo direttore sportivo, c’è un grande ex del Napoli che si appresta a tornare in Serie A. Dopo una lunga e proficua esperienza all’estero, questo giocatore sarebbe pronto a rientrare nel suo campionato di provenienza, anche se non per giocare con i partenopei. La sua destinazione più probabile, al momento, sembrerebbe infatti essere la Lazio di Maurizio Sarri, di cui è sempre stato un pupillo.

Il prediletto di Sarri a Napoli è pronto a tornare: la Lazio prepara l’assalto

Stiamo paerlando ovviamente parlando di Jorginho, esploso proprio al Napoli con Sarri in panchina, e poi consacratosi a livello internazionale al Chelsea, seguendo proprio l’allenatore toscano. A dicembre, il campione d’Europa con l’Italia di Mancini spegnerà 32 candeline, e questo potrebbe essere il momento di lasciare la Premier League. Di recente, le sue prestazioni sono un po’ calate, e all’Arsenal ha convinto meno del previsto.

Jorginho potrebbe dunque lasciare i Gunners e tornare in Serie A. Il suo contratto scade nel 2024, e il club inglese potrebbe lasciarlo partire a un costo non troppo elevato, abbordabile per la Lazio. Il vero problema sarebbe lo stipendio, ma la volontà di ricongiungersi a Sarri potrebbe convincere il regista ad abbassare un po’ le sue richieste. Dai 6,5 milioni annuali di oggi a non più di 4, magari spalmandoli su un contratto abbastanza lungo. Questo il piano biancoceleste, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’.