Follia Napoli per una Stella della Nazionale italiana: i dettagli dello scambio

La stagione del Napoli è ufficialmente conclusa. Il club partenopeo ora lavora già al futuro, e monitora diverse situazioni di mercato.

La stagione del Napoli è stata a dir poco straordinaria. La formazione di Luciano Spalletti ha fatto la storia, ha trionfato in Italia conquistando lo scudetto dopo ben 33 anni di attesa. In città aleggia un clima di entusiasmo e va avanti ormai da oltre due mesi, una situazione che non ha alcuna intenzione di smettere.

Il club campano ha raggiunto la vetta dopo anni nei piani alti della classifica e vede in Luciano Spalletti uno dei principali protagonisti. Il tecnico toscano ha vinto lo scudetto (il suo primo in Italia) ed ha poi salutato tutti, lasciando a sorpresa e decidendo di prendersi un anno sabbatico. Cambieranno tante cose quindi nel Napoli del prossimo anno, a partire dalla sua guida tecnica. Questo e non solo perchè anche il futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è ancora tutto da decifrare.

Il club azzurro, lo scorso anno, ha attuato una strategia di ridimensionamento del monte ingaggi e potrebbe continuare su questa scia anche quest’anno. Giocatori come Piotr Zielinski e Hirving Lozano hanno ingaggi ancora molto alti (era Pre-covid tra l’altro) e solo un anno di contratto. Ora occorrerà decidere il loro futuro, un rinnovo a cifre più contenute oppure la cessione in estate. Per il messicano il Napoli sembra avere le idee ben chiare.

Napoli, occhio al colpo in attacco

Il club azzurro ha un attacco da sogno con Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, i due principali protagonisti del titolo. MVP della Serie A e capocannoniere del nostro campionato mentre il punto ‘debole’ del reparto offensivo azzurro è la fascia destra e nelle ultime ore il Napoli avrebbe preso in considerazione una suggestiva ipotesi. Il club partenopeo starebbe valutando la situazione dell’ex Roma Niccolò Zaniolo, attualmente calciatore del Galatasaray. Il giocatore ha appena vinto il titolo in Turchia ma gradirebbe e non poco il ritorno in Italia, soprattutto tra le fila dei campioni in carica.

Arrivato a gennaio dalla Roma (quasi costretto alla cessione) Zaniolo non considera la Turchia come priorità e starebbe valutando altre opportunità. C’è da trovare la quadra sulle cifre, ma non è da escludere un possibile scambio tra Zaniolo e Lozano con il messicano che potrebbe approdare in Turchia, una pista comunque gradita. Occhio a questo scambio con i tifosi del Napoli che sognano l’approdo di quello che una volta veniva considerato come l’Enfant prodige del calcio italiano.