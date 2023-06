Arriva un riconoscimento importante per l’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, calciatore che grazie alle sue giocate e ai suoi numeri ha contribuito in maniera importante sul successo in campionato e su un cammino senza precedenti in Champions League. Se il club azzurro ha raggiunto per la prima volta nella sua storia i quarti di finale della competizione è anche grazie al georgiano, che è stato appena premiato dalla UEFA.

Miglior giovane della stagione: il premio

Come di consueto, la UEFA dopo la finale annuncia i premi destinati ai calciatori per la stagione europea 2022-23. E il giocatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto come miglior giovane della Champions League 2022-23. Un traguardo importantissimo per il classe 2001, che ha vinto inoltre anche il premio come miglior giocatore assoluto della Serie A di questa stagione.

Di seguito, il comunicato della UEFA: