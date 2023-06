Con la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, portata a casa dalla squadra di Pep Guardiola, si è definitivamente conclusa la stagione anche per quanto riguarda le competizioni europee. Come di consueto, a questo punto della stagione si fanno i conti con i dati ufficiali in merito al Ranking UEFA per club.

A tal proposito, arrivano notizie confortanti per il Napoli, reduce da una buonissima stagione in Champions League pur col rimpianto che poteva essere fatto addirittura qualcosa in più del traguardo dei quarti di finale, record comunque assoluto della storia partenopea.

A che posizione del Ranking UEFA si trova il Napoli? Di seguito, la classifica svelata dopo l’atto finale di Istanbul.

La classifica

Nella Top 10 ci sono soltanto due italiane (Juventus e Roma), mentre l’Inter è ferma all’11° posto nonostante la finale conquistata.

Manchester City – 145 punti Bayern Monaco – 136 punti Chelsea – 126 punti Liverpool – 123 punti Real Madrid – 121 punti PSG – 112 punti Manchester United – 104 punti Juventus – 101 punti Barcellona – 98 punti Roma – 97 punti Inter – 96 punti.

Per quanto riguarda il Napoli, la società partenopea è salita al diciannovesimo posto (81 punti, in ex aequo con il Porto), ben sei posizioni in più rispetto alla passata stagione.