Il Napoli è chiamato in queste settimane a programmare il futuro, in attesa di scoprire quale sarà il tecnico che andrà a sostituire Luciano Spalletti sulla panchina partenopea. Questione molto delicata è quella che porta alla situazione contrattuale di alcuni calciatori: tra loro c’è chi ha un contratto che scade a breve, motivo per cui è premura della dirigenza di confermare i nomi ritenuti più importanti.

Tra di essi, c’è sicuramente Alex Meret: l’estremo difensore friulano ha ormai conquistato la fiducia di tutti, società compresa, dopo i malumori della scorsa estate, caratterizzata da non poche voci di mercato.

La notizia

L’indiscrezione lanciata dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, apre fortemente al prolungamento contrattuale di Meret con il Napoli. Di seguito, quanto scritto dal quotidiano: