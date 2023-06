“Rischiamo di fallire”, addio al Napoli: il retroscena sconcerta i tifosi

Emerge un retroscena sul suo addio al Napoli. A renderlo pubblico, svelando cosa è accaduto, è stato a sorpresa il diretto interessato.

Nel mondo del calcio e dello sport in generale gli addii sono mai semplici. Certo a volte capita che un calciatore o un allenatore non leghi abbastanza con l’ambiente, ma altre volte invece succede l’esatto contrario. Il calciatore, l’allenatore, il dirigente non vuole lasciare il club ma è costretto a farlo a causa di forze maggiori.

E’ quello che è accaduto a Fabio Cannavaro che, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili azzurre e aver conquistato un posto stabile da titolare con la maglia del Napoli fu ceduto al Parma. E’ lo stesso ex difensore, ai microfoni di Muschio Selvaggio, a raccontare quei giorni concitati, rivelando come, fosse dipeso da lui, non ci sarebbe stata affatto quella cessione. Eravamo a cavallo tra la stagione 1994/95 e 1995/96 e il Parma bussò alla porta del Napoli. Come andata è storia, ma Cannavaro rivela cosa c’era dietro quel trasferimento.

“Ero un ragazzo di 20 anni che giocava nella squadra della sua città.” ha rivelato Cannavaro. “La società mi disse chiaramente ‘o ti vendiamo o rischiamo di fallire’. A quel punto immaginatevi come possa sentirsi un ragazzo di vent’anni di fronte ad una cosa del genere. Dovevo andare all’Inter inizialmente, poi arrivò il Parma e fui ceduto a loro. Ricordo ancora che sotto casa avevo tantissime persone che mi chiedevano di non andare, ma non potevo fare altrimenti. Sarebbe stata una bella storia a Napoli, ma alla fine è andata così.”

Fabio Cannavaro e i ‘rimpianti’ per l’addio al Napoli

Al termine della stagione 1994/95 il Napoli veniva da un 7° posto in campionato. Fabio Cannavaro era alla sua seconda stagione da titolare con la magli azzurra e in molti sognavano un futuro da bandiera e, perché no, anche da capitano. Anche perché, solo la stagione precedente, era stato ceduto Ciro Ferrara alla Juventus. Quel Napoli però, come confermato da Cannavaro, aveva bisogno assolutamente di fare cassa.

In quel periodo il rampante Parma di Tanzi era una squadra con grandissime capacità di spesa e già aveva acquistato Gianfranco Zola dal Napoli. L’addio di Fabio Cannavaro coinciderà con la fine del Napoli nelle zone alte. A parte una fiammata nel 1996/97 con la finale di Coppa Italia, persa poi contro il Vicenza, da allora il Napoli si avviò verso un lento declino culminato con la retrocessione e, dopo una fugace risalita, verso il fallimento.