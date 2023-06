Osimhen resta un altro anno al Napoli, svolta vicina: cosa sta succedendo!

Il Napoli campione d’Italia è stata una squadra formidabile, un campionato condotto in testa alla classifica dall’inizio alla fine, senza mai mettere in discussione la vittoria del titolo. Grande protagonista del successo degli azzurri è stato senz’altro Victor Osimhen, autore di ben 26 gol in Serie A.

L’attaccante nigeriano ha risolto tantissime partite e il suo marchio sullo scudetto è stato impresso anche con la vittoria del titolo di capocannoniere. L’obiettivo della società è quello di trattenere Osimhen, ma per farlo sarà necessario anche un rinnovo di contratto. Ricordiamo che l’attuale accordo scade il 30 giugno 2025, con il Napoli che sicuramente riceverà offerte milionarie per Osimhen. De Laurentiis ha intenzione, però, di resistere e anzi rilanciare.

Agenti di Osimhen in Italia, il Napoli propone il rinnovo del contratto

In queste ore, infatti – riporta l’edizione online di Repubblica -, sono in arrivo in Italia gli agenti di Osimhen. L’entourage del nigeriano e il Napoli discuteranno del rinnovo di contratto, con il club azzurro che proporrà almeno il rinnovo fino al 2026 con un sostanzioso aumento dell’ingaggio. Un modo per blindare il nigeriano, almeno per un’altra stagione.