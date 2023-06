Luis Enrique-Napoli, da SKY non hanno dubbi: accordo complicato per due motivi

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte parlando del possibile allenatore del Napoli, destinato a prendere il posto di Luciano Spalletti. Ecco quanto evidenziato

Secondo me l’ipotesi Mancini è sul tavolo , non ho dubbi che De Laurentiis ha chiamato il CT. L’ipotesi Mancini è affascinante perché il CT ha dato sempre valore alle squadre dove è stato. È un allenatore che ha una filosofia, un progetto.

Luis Enrique non dovrebbe più essere sul tavolo perché ha costi importanti ed ha in testa la Champions. Credo che Klopp e Mourinho non siano mai stati sul tavolo delle trattative. Credo che il presidente del Napoli possa aver fatto dei passaggi anche su questo tipo di allenatori ma ritengo anche che sia difficile chiudere la trattativa.

Alcuni nomi interessanti potrebbero essere quelli di Garcia e Galtier. Le chiavi intorno alle quali De Laurentiis sta cercando l’allenatore sono il 4-3-3 e l’esperienza europea.