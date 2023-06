Cerimonia ufficiale: commozione incontenibile per Vialli

Tanti i presenti alla cerimonia in onore di Gianluca Vialli tra la commozione ed il ricordo.

Venerdì 9 giugno l’Italia affronterà il Cagliari Primavera in un’amichevole. La partita servirà ai ragazzi di Roberto Mancini per preparare la sfida con la Spagna del 15 giugno, valida per la semifinale di Nations League. La partita avrà luogo presso il Forte Village di Santa Margherita di Pula, con le stese modalità con cui la nazionale preparò gli Europei nell’estate 2021. I giocatori saranno in “ritiro” con le famiglie e concluderanno la preparazione con l’amichevole al Cagliari Primavera.

Prima di volare a Cagliari, però, l’Italia si è allenata presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. In questa cornice è avvenuta la cerimonia di intitolazione del Campo 3 a Gianluca Vialli. L’iniziativa, promossa dal presidente del CONI Giovanni Malagò e presieduta da Gianluca Gravina, ha coinvolto circa 30 pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con il quale sono in atto diverse iniziative congiunte con FIGC e CONI.

Italia, intitolato un campo a Gianluca Vialli: le parole dei presenti

L’Italia si è allenata presso il Centro di preparazione Olimpica Giulio Onesti di roma prima di partite per Cagliari, dove prepareranno la sfida alla Spagna. Per l’occasione è stato intitolato il Campo 3 della struttura a Gianluca Vialli, che è stato ricordato da diverse persone che erano presenti all’evento.

“Gianluca è un personaggio immortale, ci ha lasciati fisicamente, ma sarà sempre con noi”, ha dichiarato il ct della nazionale Roberto Mancini. Dopo Mancini ha parlato Leonardo Bonucci, che ha ricordato Vialli ed il suo carattere buono. “Non basta il campo per capire la grandezza di Gianluca. Pensava sempre prima a dare e poi ricevere. Era un trascinatore, un grande uomo”, ha commentato Bonucci.

Infine è intervenuto il presidente della FIGC Gianluca Gravina, che ha ringraziato Malagò per l’idea di intitolare a Vialli il Campo 3 per quello che Gianluca ha rappresentato per il mondo dello sport. Gravina ha ricordato Vialli con un bel discorso, nel quale ha sottolineato come Vialli sia riuscito a dare l’esempio continuando a fare le cose con amore nonostante le difficoltà, un esempio per i giovani che oggi devono affrontare momenti di sofferenza.

Dopo la cerimonia l’Italia ha svolto l’allenamento in vista della sfida di Nations League con la Spagna, prima della quale la nazionale affronterà i Cagliari Primavera in amichevole.