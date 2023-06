L’esperto di calciomercato annuncia: “Kim ad un passo dallo United, le cifre del contratto!”

Il futuro di Kim Min Jae è uno dei temi che tiene con il fiato sospeso tutti i tifosi del Napoli. Il difensore sudcoreano, arrivato in azzurro solo un anno fa, ha conquistato il cuore di tutti i tifosi azzurri a suon di prestazioni eccellenti. Il rendimento del difensore ex Fenerbahce ha però attirato l’attenzione di tanti top club in giro per il mondo.

Le ultime sul futuro di Kim arrivano dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che sul proprio profilo Twitter ha scritto:

Kim Min-Jae si sta avvicinando a Manchester United, che sono pronti a pagare a Napoli la clausola rescissoria. Il club inglese ha offerto un contratto fino al 2028 con uno stipendio di € 6 milioni all’anno più bonus.

La decisione definitiva sul futuro del difensore sembra dunque ormai una questione di tempo, con Kim Min Jae che dovrebbe lasciare il Napoli ed accasarsi al Manchester United in Premier League.