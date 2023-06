Nuovo allenatore Napoli, tre nomi scartati da De Laurentiis: chi è il favorito

In casa Napoli la priorità è la ricerca di un nuovo allenatore. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, l’obiettivo è ripartire da un tecnico che abbia come idea di gioco lo spettacolo e un modulo che adatti alla perfezione alle caratteristiche dei calciatori attualmente in rosa azzurra.

Conte e Gasperini scartati

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa allora un recap di allenatori contattati e poi depennati dalla lista di De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato:

La prima idea, Antonio Conte, è servita per allargare gli orizzonti, solo un attimo di indecisione dinnanzi alla difesa a tre, poi l’ex Ct della Nazionale, l’allenatore della Juve e dell’Inter e del Chelsea e del Tottenham ha invocato la legittima comprensione. Discorso chiuso. Pure Gasperini lo avrebbe indotto a rivedersi, almeno fino a dieci giorni fa, ma è stato un pensiero, perché poi le voci si spargono, s’è capito che al Gasp l’Atalanta non avrebbe rinunciato.

Il favorito è Vincenzo Italiano della Fiorentina

Il Napoli deve essere sempre bello, così come lo è stata la Nazionale che Roberto Mancini ha portato a vincere l’Europeo, con un calcio da sogno: il contatto è rimasto lì, frenato poi dall’intervento pubblico della Federcalcio. Una chiacchierata con Thiago Motta, che sta per rinnovare con il Bologna, una serie di depistaggi, che appartengono alle dinamiche del calcio, un chiodo fisso, Vincenzo Italiano, che però domani sera ha la finale di Conference League e dunque non va disturbato. Non ora.

Inoltre – si legge sempre sul Corriere dello Sport – sul taccuino di De Laurentiis ci sarebbero anche Nagelsmann, Galtier e Marcelino, ma tutti difficili da ingaggiare.